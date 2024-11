Nel giorno della commemorazione dei caduti in guerra, qualcuno ha ben pensato di omaggiare le forze armate col saluto fascista. È accaduto a Cagliari nella mattinata di lunedì 4 novembre, come denuncia il gruppo Casteddu Antifa.

“Classico 4 novembre in salsa italiana. Da Casteddu è tutto” scrivono in una storia su Instagram, in cui si nota un uomo a poca distanza dalla banda dell’esercito celebrare l’inno italiano col braccio e la mano alzata.

Dalle immagini, nessuno sembra farci caso o voler intervenire. Neppure un carabiniere presente a pochi passi.

Sui social si è presto sviluppata una grave indignazione sia per l’indifferenza delle persone presenti, sia per un gesto ritenuto immorale.

