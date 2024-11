I volontari e le volontarie del Gruppo Emergency Sud Sardegna hanno effettuato domenica 3 novembre un flash mob in alcune zone di Cagliari in cui hanno ribadito la campagna nazionale “R1pud1a“.

Il gruppo si è riunito davanti al Bastione San Remy, per leggere l’art. 11 della Costituzione in piazza e ribadire il ripudio alla guerra. Il flash mob itinerante è poi continuato in Piazza Yenne, nel Largo Carlo Felice, davanti al Palazzo del Municipio, al porto di fronte alla Marina Militare, ed è terminato alla Caserma Militare Villasanta di Viale Poetto.

“La nostra storia ci dice di non tacere, di impegnarci per abolire la guerra, di non perdere mai di vista le vittime. Con questa campagna è il Paese in prima persona a potersi esprimere. Perché il senso della Costituzione è inequivocabile e le persone possono darle nuova voce e farla vivere ancora”.

