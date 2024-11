Tragedia nella linea ferroviaria tra Abbasanta e Borore, nel territorio di Aidomaggiore. Nella serata di ieri, poco dopo le 21, la sala operativa dei Vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso per un grave incidente ferroviario avvenuto al km 136 + 175.

Una donna, che si trovava a camminare lungo i binari insieme al suo cane di taglia media, è stata investita da un treno in transito diretto a Cagliari.

Purtroppo, sia la donna che il suo cane sono deceduti sul colpo. Le autorità sono al lavoro per accertare le generalità della vittima e le ragioni per cui si trovasse sui binari. Dopo l’incidente, i Vigili del fuoco hanno assistito i passeggeri del treno, rimasti bloccati per oltre due ore, organizzando il loro trasferimento in sicurezza.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it