La maggioranza punta a un esame celere in Consiglio regionale sul disegno di legge 53 sulla variazione di bilancio della giunta Todde: questa mattina si sono alternati in Aula alcuni interventi della discussione generale, dopo le relazioni di maggioranza e minoranza svolte dal presidente della terza commissione (Bilancio), Alessandro Solinas (M5s) e dal vice capo gruppo di Fdi, Fausto Piga. La seduta è stata chiusa e rinviata a domani mattina alle ore 11:00.

A quell’ora scade il termine per la presentazione degli emendamenti, dopodiché sarà convocata la Terza commissione per la votazione dei correttivi e per certificare un accordo politico con l’opposizione sulla prosecuzione dei lavori senza intoppi.

Poi un esame veloce di articoli ed emendamenti per chiudere il prima possibile, negli auspici in due giornate e dunque entro la settimana, prima di passare al secondo punto all’ordine del giorno, sulle aree idonee. Al momento nessun ostruzionismo da parte della minoranza, che riconosce l’urgenza dell’approvazione (non oltre il 30 novembre per poter consentire ai Comuni di impegnare le risorse destinate) ma punta a farsi sentire in aula.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it