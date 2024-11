Ruspe e operai di nuovo al lavoro nella diga di Cumbidanovu, a Orgosolo, e questa volta si punta a concludere il cantiere simbolo in Sardegna delle opere incompiute, la costruzione iniziò nel lontano 1989, entro i prossimi tre anni.

Questa mattina effettuata la consegna dei lavori alla ditta Icm spa di Vicenza, che si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione e il completamento di una delle infrastrutture più importanti della Sardegna, decisiva per risolvere il problema della siccità tra la Barbagia e la Baronia.

La diga avrà una capacità di 13,32 milioni di metri cubi e sarà destinata alla fornitura d’acqua per gli usi irrigui di circa 2.800 ettari di terreni agricoli, per gli usi industriali con una portata continua di cinquanta litri al secondo nei Comuni di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Orune, Lula e Dorgali e una piccola parte per la produzione di energia elettrica. Per la conclusione dell’opera stanziati 110 milioni di euro.

