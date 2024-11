È stata approvata oggi nella riunione di Giunta la delibera proposta dall’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu che stanzia oltre 4 milioni di contributi destinati alle amministrazioni locali per gli studi di fattibilità e per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

“L’attenzione sull’esposizione ai rischi che corrono i nostri territori a causa dei fenomeni, sempre più frequenti, delle abbondanti e violente piogge è massima oggi più che mai, di fronte all’alluvione di fine ottobre, siamo coscienti che non si tratta più di eventi eccezionali. Per questo, oltre all’importanza di fronteggiare quest’ultima emergenza a seguito del maltempo che ha colpito il sud Sardegna, abbiamo il dovere di programmare risorse in ottica di prevenzione per individuare gli interventi più urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico“, ha dichiarato l’assessore regionale Piu.

“L’obiettivo è quello di dotarsi di progetti cantierabili, relativi agli interventi destinati al contrasto del dissesto idrogeologico in modo da ammettere a finanziamento le opere successivamente alla definizione del quadro progettuale e all’acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla-osta previsti dalle norme vigenti”.

