Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, si è espressa in merito alla norma revocata dal consiglio regionale che prevedeva l’utilizzo di soldi pubblici per pagare le esequie di governatori, ex governatori, assessori in carica, direttori generale e personalità eminenti.

“Una norma vergognosa, approvata a febbraio del 2021 durante la scorsa legislatura, che prevedeva che le spese fossero a carico della Regione Sardegna”, ha dichiarato la governatrice.

“Con questa revoca, mandiamo un messaggio importante ai cittadini sardi. Noi riteniamo che il rispetto delle Istituzioni che rappresentiamo si dimostri con la dedizione e la concretezza e non con il mantenimento di privilegi odiosi, soprattutto vista la situazione di sofferenza complessiva che la Sardegna sta attraversando“.

