Per consentire agli operatori della Città Metropolitana di effettuare un intervento di disinfestazione contro le blatte, resterà chiusa temporaneamente a Cagliari la Scuola dell’Infanzia “Ada Negri” di via Castagne Vizza.

L’intervento avverrà dalle 12,30 di venerdì 8 novembre 2024 e per le successive 48 ore. Il provvedimento è stato preso considerato che le attività di disinfestazione non consentono la presenza in sicurezza di alunni e personale scolastico.

Prima di procedere alla riapertura, verranno anche effettuate l’aerazione e la pulizia dei locali disinfestati.

