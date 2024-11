Il weekend potrebbe portare con sé un forte rischio di temporali in mare aperto e lungo le coste, favoriti dalla temperatura del Mediterraneo, che è ancora molto calda. A confermarlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che spiega come a causa dell’anomala temperatura delle acque in pieno autunno, il nostro mare sta ancora letteralmente evaporando, causando la formazione di intensi temporali in mare aperto, più frequenti nelle ultime ore tra Sicilia, Sardegna e Baleari.

Per oggi, venerdì 8 novembre, si prevede ancora la possibilità di temporali su Sicilia e Sardegna e localmente su tutte le coste tirreniche, isole comprese. Sabato e domenica la situazione resterà simile con instabilità molto accesa sul Tirreno e locali fenomeni anche su entroterra siculo, sardo e zone tirreniche, specie del Sud.

Ieri sera una tempesta di fulmini ha invece colpito la zona più a Sud della Sardegna, tra Pula e Teulada, anche se il grosso è rimasto in mare.

La pagina social Centro Meteo Sardegna fa il punto. “La nostra isola si presenta, anche stamani, circondata da vari sistemi temporaleschi. In base alla valutazione meteorologica effettuata ieri, nel corso del dì potranno verificarsi rovesci e temporali isolati, con cumulati da poco consistenti a localmente moderati. Le probabilità saranno maggiori fra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera, nelle zone interne dell’isola. Ma non possiamo escludere nulla neppure nei restanti settori e nelle altre fasce orarie; i temporali presenti sul Tirreno, ad esempio, potrebbero sporadicamente sconfinare con le aree costiere centro-orientali, ma non è garantito”.

