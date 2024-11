Potrebbe essere un giovane il responsabile del pestaggio a Sassari nei confronti di un 60enne avvenuto ieri pomeriggio. Sul grave episodio di via Marginesu, nel quartiere Sant’Orsola, indaga la Polizia, che ieri ha fermato un ragazzo e l’ha condotto in Questura per accertamenti.

Gli investigatori della Squadra Mobile stanno cercando di chiarire i dettagli dell’aggressione, incluso il numero di persone coinvolte e il luogo esatto dell’accaduto. Al momento, si ipotizza che l’uomo possa essere stato aggredito per strada, ma non si esclude che l’episodio possa essere avvenuto anche all’interno di un’abitazione.

