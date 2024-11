Una doppietta (anzi, tripletta) che rimarrà per sempre nel cuore di Gabriele Zappa. Che sabato 9 novembre ha regalato un pareggio incredibile tra Cagliari e Milan.

Eroe per una sera, ma con un passato legato proprio ai colori rossoneri. Così come ha rivelato lo stesso difensore del Cagliari in una intervista post partita.

“Da bambino ero tifoso del Milan, oggi ho fatto vedere a Augello una foto di me e mio fratello con la maglia rossonera. Sono stati due gol speciali. Questa partita me la ricorderò per tutta la vita. È difficile da spiegare”.

