Continua a far discutere la moviola di Cagliari-Milan, gara finita 3-3 e che ha visto tolti due gol ai rossoblù per fuorigioco millimetrico. L’ex arbitro Graziano Cesari, commentatore arbitrale per Mediaset, ha però ravvisato un altro fuorigioco, a suo parere non visto dall’arbitro.

“Parliamo del primo gol del Cagliari dopo 2′ di gioco, con Zortea. C’è stato un errato utilizzo del VAR. C’è il tiro di Zortea e Luvumbo è davanti a Maignan, nettamente in fuorigioco ed è influente” ha detto Cesari. “Io mi chiedo: cosa ci sta a fare Aureliano davanti al Var? Lui deve rivedere non una situazione di gioco, ma una situazione oggettiva facilissima da decifrare”.

