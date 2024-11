L’Italia si prepara ad affrontare un’intensa ondata di maltempo causata da due distinti cicloni, uno a nord e uno a sud, con effetti attesi in tutto il Paese. Secondo Lorenzo Tedici di ilMeteo.it, una massa d’aria polare si sta rapidamente dirigendo verso le Alpi, mentre al contempo, un’area di bassa pressione ciclonica si sta sviluppando vicino alla Sardegna e alla Sicilia.

Il Sud Italia sarà colpito soprattutto in Sicilia, dove i temporali violenti minacciano di causare fenomeni alluvionali; forti temporali sono previsti anche sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna orientale. La combinazione di cicloni e un Mediterraneo ancora molto caldo (fino a 3,5°C sopra la media stagionale) provoca un’eccezionale quantità di calore disponibile come carburante per questi nubifragi eccezionali.

Per il resto della settimana, è previsto un miglioramento generale da giovedì, con un abbassamento delle temperature minime entro venerdì, anche se nel weekend si assisterà a un clima più soleggiato. Tuttavia, un’altra perturbazione potrebbe manifestarsi verso domenica e lunedì, portando nuove piogge e nevicate nelle regioni del Centro-Nord. Questa potrebbe essere accompagnata da una discesa di aria fredda che contribuirebbe a raffreddare il Mediterraneo.

