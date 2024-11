Pierluigi Saiu, esponente della Lega, ha attaccato in maniera indiretta la presidente Todde e direttamente la consigliera regionale Manca in merito alle nomine fatte verso i non sardi.

“Che fine ha fatto la Desiré Manca che nel 2019 parlava di «ufficio di collocamento padano» e che oggi, da assessore del lavoro, ha come consulente un’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle che viene dal Piemonte?”.

Saiu ha poi incalzato: “Il punto, non è la sua origine. Il punto è la mancanza di coerenza con quello che la stessa Desiré Manca diceva nel 2019. Lo voglio ricordare. Per trasparenza, come piace a lei. «Apprendiamo da notizie di stampa che i capi di gabinetto degli assessorati della Lega arrivano dalla Lombardia o hanno natali padani», diceva Desiré Manca a giugno 2019.

“Con la giunta guidata dai cinque stelle in Sardegna, dalla penisola, sono arrivati l’assessore della sanità, il segretario generale della Regione, il consulente della comunicazione della presidente Todde e la consulente dell’assessora del lavoro”, ha concluso il capogruppo leghista.

Pronta la risposta del M5S: “Come potersi dimenticare delle gesta del proconsole di Salvini, Eugenio Zoffili, arrivato nell’Isola per assicurarsi che i leghisti sardi eseguissero pedissequamente i voleri del segretario? E così Zoffili impone nel 2021 all’(ex) assessore leghista alla Sanità, Mario Nieddu, il consulente Simone Girardin, “ex giocatore professionistico di basket”. Se si escludono due concorsi per incarichi subito lasciati in favore di poltrone di sottogoverno, Girardin dal 2001 ha praticamente vissuto di incarichi politici legati alla Lega e al suo organo di partito, La Padania“.

“Siccome proconsole e consulente non bastavano, a Nieddu viene imposto un altro nome di indissolubile fede salviniana: Elia Pantaleoni, classe 1989, nato a Canzo (Como). Prima essere catapultato in Sardegna, addirittura come capo di gabinetto dell’assessorato più importante, non si è mai occupato di sanità“, concludono i pentastellati.

