Inaugurata nei giorni scorsi a Lanusei la nuova sede territoriale del Centro servizi per il volontariato della Sardegna, che trova ospitalità al quarto piano del Comune, in via Roma 100.

È stata l’occasione per illustrare i servizi gratuiti erogati dal Csv a supporto del volontariato, insieme alle progettualità che saranno avviate nei prossimi mesi con il contributo delle istituzioni e del mondo associativo sardo.

“Il ruolo del Csv nello sviluppo e nella crescita del volontariato si realizza anche e soprattutto attraverso la sua territorialità” ha spiegato Lucia Coi, presidente del Csv Sardegna, nel corso della conferenza stampa di presentazione.

“La nostra isola è costituita da tante realtà territoriali, accomunate dalla stessa bellezza e complessità ma diverse per caratteristiche geografiche, culturali e sociali. Per questo ci siamo impegnati per garantire a ciascun territorio un proprio presidio, a cui le organizzazioni possano rivolgersi e nel quale possano ritrovare il giusto supporto e l’adeguata assistenza, in un’ottica anche di sviluppo locale”.

