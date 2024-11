Nuovo episodio di violenza contro il personale sanitario. Nella notte di domenica, un uomo di 40 anni si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro poco prima della mezzanotte, pretendendo di essere visitato e ricoverato immediatamente. La richiesta è poi sfociata in una violenta aggressione verbale e fisica.

Il 40enne ha iniziato a inveire contro un infermiere, arrivando a minacciarlo di morte. L’intervento degli agenti del posto fisso dell’ospedale e della squadra Volanti della Questura non è riuscito inizialmente a placarlo. L’uomo si è infatti scagliato contro un poliziotto, spintonandolo mentre cercava di proteggere l’infermiere.

A quel punto, il 40enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e trasferito in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

Durante la notte, l’uomo ha lamentato forti dolori e una condizione di agitazione crescente. Il personale del 118 lo ha trasportato nuovamente al San Francesco, dove è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria. Qui, in virtù del suo stato di salute, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

