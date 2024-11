Grave incidente stradale questa mattina sulla Statale 292, nel tratto che collega Donigala Fenughedu a Nurachi. Lo scontro ha coinvolto principalmente un furgone e un trattore, con altre due autovetture coinvolte. A causa dello scontro, il trattore si è ribaltato in una cunetta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti, oltre alla Polizia che ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 2 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate al Pronto Soccorso dalle ambulanze del 118 per le cure necessarie.

La Statale 292 è stata temporaneamente chiusa al traffico, causando rallentamenti nella circolazione.

