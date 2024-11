Sono giorni importanti per Cagliari perché in queste ultime settimane si è lavorato sulle nuove variazioni di bilancio per favorire degli interventi legati al decoro urbano e non solo.

A comunicarlo è stato lo stesso sindaco Massimo Zedda attraverso i suoi profili social: “In queste settimane ci stiamo occupando delle ultime variazioni di bilancio per interventi legati al decoro urbano, alla sicurezza stradale e allo sviluppo. Un lavoro congiunto tra la Giunta, i servizi del Comune e l’intero Consiglio comunale”.

Il sindaco poi prosegue: “Abbiamo recuperato risorse per la realizzazione del Palazzetto dello sport, la prosecuzione dei lavori nel parco degli Anelli e una più ampia riqualificazione del quartiere di Sant’Elia. Prosegue anche il lavoro sul nuovo Stadio“.

Successivamente, elenca tutte le altre operazioni per cui sono state stanziate delle risorse, compresi lavori al cimitero di Bonaria, che diventerà un Parco urbano monumentale e poi conclude: “L’impegno dell’amministrazione è quello di stanziare ulteriori risorse per realizzare progetti condivisi, nell’interesse della città”.

