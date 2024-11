Continuano la paura e le tensioni in Libano anche nella base della missione Unifil, a Shama, dove è impegnata la Brigata Sassari con circa 1200 soldati. Nelle ultime ore infatti otto razzi da 107 millimetri hanno colpito l’area in cui è situato il quartier generale della base.

Al momento ancora non è chiaro chi abbia fatto partire i colpi, sebbene siano in corso gli accertamenti. Cinque militari sono attualmente sotto osservazione presso l’infermeria ma più a scopo precauzionale. Da quanto trapela nessuno dovrebbe essere in gravi condizioni.

I razzi infatti avrebbero colpito diverse aree all’aperto e il magazzino ricambi della base: luoghi in cui in quel momento non erano presenti soldati.

In un punto stampa al termine del Consiglio della difesa è intervenuto anche il ministro Crosetto: “E’ intollerabile che le basi dell’Unifil vengano colpite”

