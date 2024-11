Nel corso delle perquisizioni effettuate lunedì scorso, nell’ambito di un’operazione finalizzata alla disarticolazione di un gruppo dedito allo spaccio, uno dei soggetti colpiti da ordinanza di custodia cautelare è stato trovato in possesso, presso il giardino della propria abitazione, di:

10 esemplari di tartarughe protette, ricomprese nell’Allegato A del Regolamento (CE) 338/97 e successive modifiche. Gli animali sono stati affidati ad un’apposita struttura veterinaria grazie all’intervento del personale del Centro Anticrimine Natura di Cagliari.

10 trappole per uccellagione, in violazione dell’art. 30 comma 1 della Legge 157/92 sulle norme per la protezione della fauna selvatica.

Pertanto, il soggetto è stato deferito in stato di libertà per i reati sopra indicati. A supporto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, i Carabinieri Forestali del CITES di Cagliari hanno operato con un ruolo fondamentale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it