Nuovo attacco in Libano verso la missione dell’Onu in Medioriente, in cui è presente la Brigata Sassari. E’ stata colpita con due missili la base Unifil che si trova nel sud-est del Libano.

Quattro militari della Brigata Sassari sono rimasti lievemente feriti da alcune schegge di vetro e pietrisco balzate dopo l’esplosione.

Sono in corso le indagini per comprendere la dinamica dell’accaduto: tra le prime ipotesi quelle che l’attacco sia responsabilità di Hezbollah. Da quanto si apprende dalle fonti di governo, i quattro militari non sarebbero in pericolo di vita.

