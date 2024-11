Paura questa mattina a Cagliari per un incidente sul lavoro in via Salieri, quando un operaio impegnato nella manutenzione di un ascensore è caduto nel vano da un’altezza di circa tre metri.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare; l‘uomo ha riportato lesioni e fratture al bacino e alla colonna vertebrale.

L’operaio è stato trasportato in ospedale d’urgenza in codice rosso ma, fortunatamente, non si troverebbe in pericolo di vita.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it