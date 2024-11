La Sardegna, insieme a Liguria e Sicilia, guida le classifiche per le regioni che hanno fatto registrare il maggior numero di divorzi.

A certificarlo sono stati i dati dell’Istat, dai quali è emerso che nell’isola si registrano 1,6 divorzi ogni mille abitanti. Un dato più alto anche della media nazionale, che invece si ferma a 1,4.

In Sardegna, infatti, ci sono stati 2.481 divorzi. Di questi, 878 sono stati giudiziali in tribunale, 1.039 consensuali in tribunale, 76 consensuali con negoziazioni assistite da avvocati e 488 consensuali presso lo stato civile.

In sostanza, tra Liguria, Sicilia e Sardegna si è registrato il 15,5% del totale nazionale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it