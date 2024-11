Servizio Parchi, Verde e gestione faunistica di Cagliari in azione: quest’oggi è stato svolto un intervento di messa in sicurezza di un albero caduto in via Dante.

In mattinata, infatti, è stato necessario svolgere un intervento urgente di messa in sicurezza di un esemplare di Jacaranda che era posizionato nello spartitraffico centrale.

Il cedimento ha portato la pianta ad “appoggiarsi” sull’albero adiacente, evitando che potesse causare danni ad altre cose o persone.

Tuttavia, l’intervento ha mandato inevitabilmente in tilt il traffico, anche perché è stata chiusa una parte della via. Numerosi dunque i disagi per tutti coloro che stavano transitando per la strada.

