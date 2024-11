Sale l’appello per un aiuto dalla Thailandia per Armando Puddu, storico imprenditore cagliaritano nel settore della ristorazione molto noto in città, che nelle scorse ore è stato colpito da un ictus.

L’uomo, 68 anni, da dieci anni vive a Bali e in questi giorni stava vivendo la prima vacanza dopo molto tempo. Intorno alle 5 del mattino è stato colpito da un ictus che gli ha provocato una emorragia cerebrale. La famiglia è riuscita però a salvarlo, avendo la prontezza di trasportarlo all’Hospital Samui di Bangkok dove è stato operato per due volte.

I costi per l’ospedalizzazione però sono altissime. La famiglia ha già dato fondo ai risparmi per pagare le operazioni e ora si trova a fare i conti con 3 mila euro al giorno. Oltre alle spese mediche e di ritorno a casa. Il totale è da capogiro: 60 mila euro.

Così la famiglia ha aperto una raccolta fondi per aiutare il padre: tutti coloro che potessero, possono dare un contributo al link di Gofundme.

