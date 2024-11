Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha annunciato sui propri profili social lo stanziamento di 2 milioni di euro per la riqualificazione di diverse aree della città. In particolare il Bastione Saint Remy, luoghi storici e strutture sportive.

Le risorse saranno a disposizione del Comune di Cagliari grazie a una forte collaborazione con la Presidente della Regione, con gli assessorati competenti e con il Consiglio regionale. Verranno stanziati per il rifacimento dei parapetti del Bastione e il restauro degli infissi e della balaustre, lato passeggiata coperta.

Ma non solo. “L’Auditorium, il teatro di piazza Dettori, Villa Muscas sono altri luoghi storici che verranno interessati da lavori di manutenzione. Andremo inoltre a completare i lavori nelle strutture sportive di via Crespellani e via degli Stendardi, nel campo da calcio della scuola Gigi Riva e nel tetto della Chiesa di Sant’Elia, e a mettere in sicurezza lo stabile adibito a oratorio della parrocchia di San Sebastiano a San Benedetto”.

Infine ci sarà la ricerca di un’area da riqualificare per dedicarla alla figura di Aldo Moro.

