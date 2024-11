Il Cagliari non riesce ad approfittare del caos in casa Genoa e al Ferraris finisce per 2-2. Al vantaggio di Marin (su rigore) hanno risposto Frendrup e Miretti. Il rigore di Piccoli ha fissato il risultato.

Gli uomini di Nicola hanno affrontato il match con intensità ma sono stati sorpresi dalle giocate singole dei centrocampisti genoani, in particolare di Miretti e Thorsby.

Il rigore segnato da Marin è un fuoco di paglia, perché il Genoa cresce e prende in mano la partita. La particolarità è che le occasioni sono del Cagliari, ma non concretizza.

Uno-due, il Genoa è avanti. E può arrivare al tris più volte. Può segnare anche il Cagliari: Gaetano si divora un gol fatto. Per il pari, serve un altro rigore: Piccoli non sbaglia.

La Partita.

Partita di grande intensità sin dai primi istanti ma per sbloccarla serve un episodio. Capita al 6’, quando il tocco di mano di Thorsby vale il rigore (confermato dal Var). Marin dal dischetto spiazza Leali ed è 1-0. La Gioia dura poco: sugli sviluppi di un fallo laterale, Frendrup viene lasciato colpevolmente solo e fissa l’1-1 battendo Sherri. È l’11 e prima di rivedere qualche occasione serve attendere parecchio. Prima Miretti sfiora il palo con un tiro-cross. Poi Piccoli sfiora la traversa e Leali respinge un gran tiro di Gaetano.

Pazzesca l’occasione che si divora Gaetano al 56’: da solo davanti a Leali, gli tira addosso. Gol fallito, gol subito: giocata di Sabelli sulla fascia destra, Miretti va a colpo sicuro e sigla il 2-1. Miretti e Thorsby sono una spina nel fianco della difesa rossoblù, il norvegese sfiora il tris. Al 66’ servizio di Miretti per Pinamonti, bolide di destro che Sherri devia. Nonostante i tanti cambi, il Cagliari non riesce a girare la sfida. Il 2-2 però arriva all’87: gamba tesa in area, è rigore. Piccoli non sbaglia dal dischetto. Nel finale, Sozza sventola il rosso ai danni di Viola per un fallo ma il Var gli consente di cambiare in giallo.

