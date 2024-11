Lutto cittadino a Iglesias per la morte di Federico Lai e Aurora Marcia, i due giovani di 17 anni deceduti nella notte in seguito ad un grave incidente sulla Statale 130.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura Range Rover Evoque, condotta da un uomo di 32 anni residente a Gonnesa, e uno scooter Yamaha Booster 50 si sono scontrate. A bordo del ciclomotore viaggiavano i due ragazzi, deceduti sul colpo a causa dell’impatto.

“In segno di rispetto e partecipazione al dolore delle famiglie colpite, il Sindaco ha proclamato il lutto cittadino per la giornata dei funerali, la cui data sarà comunicata appena possibile. Durante il lutto cittadino, le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta, le scuole medie superiori di primo e secondo grado saranno chiuse, le manifestazioni pubbliche sospese. Si invitano i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali e produttive a esprimere, nelle forme ritenute opportune, la propria partecipazione al cordoglio. La comunità di Iglesias si stringe attorno alle famiglie di Aurora e Riccardo, condividendo il loro immenso dolore e offrendo tutto il sostegno possibile in questo momento di profonda tristezza”.

La comunicazione del Comune di Iglesias è avvenuta sui canali social.

Le salme dei giovani sono state traslate presso il Centro Traumatologico Ortopedico di Iglesias, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. I Carabinieri della Stazione di Iglesias stanno procedendo nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

