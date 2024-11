Standing ovation per Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, in occasione di “Nova”, fase finale dell’assemblea costituente del M5s in corso a Roma.

Todde è stata protagonista di uno degli incontri di giornata, indicando alla platea gli obiettivi futuri del Movimento 5 Stelle.

“Se vogliamo incidere non dobbiamo limitarci a fare testimonianza, dobbiamo governare. Il M5s ha un sistema fortissimo identitario, valoriale, eppure siamo chiusi in noi stessi, guardiamo indietro. Invece, dobbiamo guardare avanti e riprendere forza, avere il coraggio di confrontarci con chiunque. Vogliamo imporre la nostra leadership: questo significa essere adulti ed abbandonare il passato che ci ha visto anti sistema, ed è stato importante”.

Durante l’evento, l’Assemblea ha votato a favore dell’eliminazione dei due mandati per i parlamentari, della figura del garante, e per la dichiarazione del Movimento come “progressisti indipendenti”.

