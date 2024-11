Il Presidente del Consiglio comunale Benucci e le assessore Andreozzi, Puddu e Marassi hanno preso parte, nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 novembre 2024, nel cortile del Palazzo Civico di via Roma a Cagliari, al disvelamento dell’opera “L’urlo di Penelope”.

L’iniziativa si inserisce nel calendario condiviso di eventi “Feminas – Cagliari contro la violenza – Corpi e Parole” realizzato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza in collaborazione con la Commissione consiliare pari Opportunità.

Realizzata in calligraphy art con i nomi delle vittime di femminicidio dal 2006 al 2021 con l’aiuto degli archivi della Casa delle donne di Bologna, l’opera, dopo la presentazione in Municipio, verrà ricollocata nel Parco della Musica di via dei Giudicati.

