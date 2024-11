Si continua a discutere sul disegno di legge sulle aree idonee a ospitare impianti di energia rinnovabile. Il Consiglio regionale ha deciso di rinviare a domani mattina alle 10 la seduta che prevedeva il riesame del Ddl.

Al momento manca infatti un accordo tra maggioranza e minoranza che porti all’approvazione di una norma che recepisca il decreto nazionale.

Nel pomeriggio è convocata una conferenza dei capigruppo che sarà allargata agli assessori. A quel punto, l’opposizione dovrebbe presentare le sue proposte concrete per modificare il testo.

“La seduta del Consiglio regionale in programma per stamattina slitta perché le opposizioni stanno trovando una sorta di accordo per fare delle proposte – ha spiegato il presidente del Consiglio Piero Comandini – C’è un interesse comune di maggioranza e di opposizione di fare la legge migliore per i sardi e la Sardegna su un tema fondamentale come la transizione energetica, che riguarda il futuro dei prossimi trent’anni per la nostra isola”.

Forza Italia, dal canto suo, si è però posta come obiettivo la discussione immediata della proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello 24.

Sul tema è intervenuto il capogruppo di Fi, Angelo Cocciu: “Abbiamo posto una serie di questioni molto importanti, però c’è una questione che la maggioranza continua a sottovalutare: ho fatto richiesta di discussione urgente della Pratobello in commissione, come prevede il regolamento, ma questo ancora non avviene”.

“Per noi è un elemento importante – ha proseguito – affinché si possa andare avanti: la Pratobello venga analizzata, basta anche per poco tempo poi si decida cosa fare”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it