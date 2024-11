La morte della giovane Beatrice Loi mentre attraversava le strisce in viale Colombo a Cagliari ha fatto parlare parecchio in città. Sul tema è intervenuto l’assessore alla mobilità Yuri Marcialis.

“La sicurezza stradale è una priorità assoluta per Cagliari. Stiamo lavorando per garantire strade più sicure per tutti i cittadini. Particolare attenzione è rivolta alle strade in prossimità degli edifici scolastici. Stiamo studiando soluzioni diversificate, adattandole alla tipologia di strada e al volume di traffico”.

Diversi gli interventi previsti, che andranno a cambiare le abitudini dei pedoni, degli automobilisti e dei motociclisti.

“Prevediamo attraversamenti pedonali rialzati, restringimenti di carreggiata e, dove necessario, anche la chiusura al traffico in alcune fasce orarie. Dove possibile inseriremo semafori a chiamata per gli studenti, come quello presente in viale Colombo. Ogni soluzione sarà pensata per tutelare al massimo i più giovani e chi si sposta a piedi o in bici”.

Ovviamente non basterà intervenire sulle infrastrutture. Per questo Marcialis ritiene “fondamentale promuovere una maggiore sensibilizzazione e un’educazione stradale adeguata, affinché tutti gli utenti – pedoni, ciclisti e automobilisti – possano convivere in modo sicuro e rispettoso”.

L’obiettivo però è quello di ridurre il numero di auto private in circolazione, “incentivando una mobilità più sostenibile, sia pubblica che privata. Meno auto e più trasporto pubblico non significano solo meno traffico e meno inquinamento, ma anche un ambiente urbano più sicuro e a misura di cittadino”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it