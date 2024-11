La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Cagliari nei prossimi giorni per incontrare la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

L’incontro, il primo tra le due istituzioni, è previsto per giovedì 28 novembre. Assieme a loro ci sarà anche il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto.

L’occasione sarà utile per firmare l’accordo di coesione da 2,7 miliardi di euro in favore della Sardegna. Successivamente il Cipess, comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, per rendere esecutiva l’intesa.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it