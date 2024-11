Nel corso della riunione di Giunta di questo pomeriggio, su proposta dell’assessore Armando Bartolazzi, la Regione Sardegna ha definito la distribuzione di oltre 59 milioni di euro annuali per interventi rivolti a persone con particolari patologie (talassemia, emofilia, nefropatia, malattie mentali, neoplasie maligne e trapiantati di organi solidi non renali).

Le somme, riferite alle annualità 2025-26, riguardano la programmazione delle risorse del Fondo regionale per la non autosufficienza e verranno suddivise principalmente fra i Comuni in base al fabbisogno medio rilevato negli ultimi tre anni. Una quota andrà alle Aziende Sanitarie Locali e all’ente gestore del PLUS di Oristano per le spese di trasporto dei disabili.

La delibera pone una particolare attenzione al tema della salute mentale, con la creazione di un tavolo tecnico per riqualificare gli interventi per l’integrazione sociale delle persone con disturbi mentali. Il tavolo si occuperà di rivedere il processo di presa in carico, definire il progetto personalizzato per la riabilitazione e il sostegno all’autonomia, aggiornare l’elenco delle infermità riconosciute, definire la misura del sussidio economico in base all’ISEE, ridefinire i processi di attivazione degli interventi con una presa in carico integrata sociale e sanitaria e stabilire definire gli strumenti per la valutazione e la progettazione personalizzata.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it