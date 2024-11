Nuovo brutto incidente sulla statale 554, questa volta all’altezza del ponte Emanuela Loi. Un motociclista è caduto mentre si trovava alla guida del veicolo ed ha avuto un forte impatto con il terreno.

Secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbe stato dunque un contatto con altri veicoli, l’uomo avrebbe però riportato un grave trauma toracico. Sul posto si è precipitata l’ambulanza del 118 che lo ha portato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Ad ogni modo, resta la paura per una strada che pochi giorni fa è stata purtroppo teatro della morte di un altro motociclista, Efisio Pancrazio Saba.

