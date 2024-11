Un duetto virtuale con Mina: è stata l’ultima trovata di Geppi Cucciari, all’interno del suo programma “Splendida Cornice”, andato in onda su Rai 3.

La conduttrice infatti, tramite l’utilizzo di un green screen, ha ripescato alcuni video della celeberrima cantante e ha creato un dialogo botta e risposta.

Il fulcro della conversazione virtuale ha viaggiato sulle note della canzone “Parole, parole, parole“, in cui Geppi Cucciari ha reinterpretato un ruolo maschile, in risposta al testo della canzone.

Ormai sono anni che Mina ha scelto di non apparire più in pubblico, così al termine del simpatico siparietto la conduttrice sarda ha voluto mandare un messaggio alla cantante in modo da riuscire realmente ad invitarla un giorno: “Quando vuoi, davvero, anche su Zoom, andrebbe bene pure un vocale”.

Una proposta che ha lasciato tanta eccitazione tra i fan della cantante, che sperano possa accogliere l’invito rivoltole.

