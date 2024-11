La Sardegna si muove per varare una legge sul fine vita. Quest’oggi a Cagliari si è tenuta la presentazione della proposta di legge “Liberi subito”, che ha visto anche la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale Piero Comandini.

In questa occasione, la proposta è stata sottoscritta da parte di tutti i gruppi di maggioranza. L’obiettivo è garantire delle procedure e chiarire in modo definito i tempi per rispondere alle richieste di coloro che vogliono accedere alla morte volontaria.

“Già oggi – ha spiegato Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni – una persona può chiedere di essere aiutata a morire se è un paziente affetto da patologia irreversibile che provoca sofferenze insopportabili e tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale”.

“Quello che manca sono regole e tempi certi per il servizio sanitario a dare risposte a queste domande. Oggi – ha poi sottolineato Cappato – è un giorno importante perché in Sardegna i consiglieri regionali di tutti i gruppi di maggioranza hanno sottoscritto la nostra proposta legislativa, ed è stato preso un impegno significativo: all’inizio del prossimo anno, l’Isola potrebbe diventare la prima regione ad approvare questa legge”.

