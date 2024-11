Più agenti e vigilanza a Pirri: dal mese di novembre è operativo un servizio di pattuglia giornaliera della Polizia locale, dedicato esclusivamente al territorio della Municipalità.

“Un altro passo in avanti” ha commentato la Presidente della Municipalità Maria Laura Manca.

“Continuiamo a lavorare per tenere fede agli impegni presi in campagna elettorale e per rispondere alle segnalazioni dei cittadini. Per noi la sicurezza è un fattore prioritario, come lo è il recupero delle strutture storiche di Pirri, simbolo identitario per la popolazione locale. Ringrazio ancora una volta il Sindaco Massimo Zedda per l’attenzione e la sua sensibilità per la comunità pirrese”.

Prevista poi la partenza dei lavori all’immobile della sezione di Polizia municipale di via Riva Villasanta n. 56, che è prevista entro fine gennaio 2025. E riguardano in prima istanza il restauro della facciata con la sua messa in sicurezza. È in fase di verifica la ristrutturazione interna dell’immobile.

