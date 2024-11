Le pensioni del mese di dicembre con le tredicesime saranno in pagamento da lunedì 2 dicembre prossimo in tutta l’Isola. Le pensioni saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito.

I possessori di carta di debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 107 Atm Postamat del territorio, senza recarsi allo sportello.

Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati di recarsi al ritiro della pensione allo sportello in tarda mattina o le ore pomeridiane, che – solitamente – prevedono tempi di attesa inferiori alla media.

