Cagliari dice addio ad un gigante del teatro: è morto all’età di 87 anni Tino Petilli. Storico annunciatore di Rai Sardegna, attore di rilevanza nazionale, aveva lavorato a lungo in teatro e nel cinema.

Nella sua carriera si contano circa 80 spettacoli teatrali (tra i quali si annovera la sontuosa interpretazione del Re Lear) e la partecipazione a 20 opere tra film e sceneggiati. Ed ha collaborato col Teatro Lirico di Cagliari come voce narrante.

“Grazie per il tuo Bukowski che vidi, credo diciassettenne, al Teatro dell’Arco e che mi aprì orizzonti nuovi. Grazie per l’incoraggiamento costante che mi hai sempre dato. Grazie per la tua arte. E grazie per la tua voce leggendaria, che ha accompagnato la quotidianità di tutti i sardi dai microfoni di Radio Sardegna. Una voce indimenticabile: quella di Tino Petilli. Un abbraccio a Milena e Alessandro, alla famiglia e a tutti i suoi amici di una vita” è stato il ricordo sui social del giornalista e autore radiofonico e teatrale Vito Biolchini.

