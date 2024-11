Il Cagliari vince lo scontro diretto per la salvezza contro il Verona 1-0, grazie a una rete del bomber Piccoli. Decisivo l’ingresso di Felici, mentre degna di nota anche la prova di Augello sulla corsia di sinistra. Le nostre pagelle:

Sherri 6: Al netto di qualche sbavatura sui rilanci, partita senza patemi. Ancora però non si sente troppa sicurezza.

Mina 6: Bene in copertura, un po’ meno in impostazione.

Luperto 6: In marcatura non soffre mai, bravo anche a inserirsi nei momenti giusti in fase d’attacco.

Augello 7: Inizia benissimo con una serie di scorribande a sinistra e il suo sinistro è sempre precisissimo nei cross. Il Verona poi cerca di prendergli le misure ma resta un pericolo a ogni pallone toccato nella metà campo avversaria.

Zappa 6: Montipò gli nega il gol alla mezz’ora, ma lui è sempre propositivo per tutta la gara.

Makoumbou 6,5: Tocca tanti palloni ed è eccezionale nell’azione che porta al gol di Piccoli.

Marin 5,5: Si limita a far girare palla ed è poco preciso quando può incidere. (46′ Adopo 6: Non entra bene in partita e perde un paio di palloni velenosi, poi si riassesta)

Zortea 6: Invertito da destra a sinistra con Luvumbo più volte, si muove tanto ma non riesce a incidere. (59′ Felici 7: Primo assist in Serie A dopo uno scambio eccellente con Makoumbou, ma in generale prova ottima che lo mette sulla mappa dei possibili titolari per le prossime gare)

Luvumbo 6: Come Zortea cambia più volte lato, ma ci mette tanta personalità tentando più volte la conclusione. (81′ Obert sv)

Lapadula 6: Non si trova molto con Piccoli, ma ci mette tanta grinta con dei movimenti che mettono in difficoltà la retroguardia gialloblù. (59′ Viola 6: Nessun lampo di genio, ma prova intelligente e ordinata anche se nel finale commette qualche sbavatura di troppo)

Piccoli 7: Bravissimo a ritagliarsi i suoi spazi in campo, risultando anche pericoloso in più circostanze. Finalizza un grande scambio tra Makoumbou e Felici, per un gol più che meritato. (76′ Pavoletti sv)

Nicola 6,5: Primo tempo in cui avrebbe meritato il vantaggio. Il 4-4-2 iniziale è azzeccato ed è bravo poi a leggere la gara. Il Verona inizia molto bene la ripresa, arrivando anche a schiacciare il Cagliari e sfiorare il vantaggio, ma il tecnico rossoblù batte Zanetti sui cambi.

