Un ragazzo di Selargius è stato ricoverato ieri sera dopo essere stato travolto da un’auto mentre aspettava la corriera dell’Arst alla periferia di Villasimius. L’incidente è avvenuto quando un veicolo, coinvolto in uno scontro con un altro mezzo, ha investito il giovane.

Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto apparse in un primo momento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

