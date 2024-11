Grosso spavento questa mattina a Sassari intorno alle 6. In viale Umberto, nei pressi dell’incrocio con via Oriani, un’auto si è ribaltata su un fianco dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, che ha soccorso e trasportato al pronto soccorso i due occupanti del veicolo, risultati vigili e coscienti. Presenti anche la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area.

