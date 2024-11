Papa Francesco ha nominato Monsignor Mario Farci come nuovo Vescovo di Iglesias.

Farci, classe 1967 e ordinato presbitero nel 1991, ha negli anni intrapreso una proficua carriera accademica e pastorale. Oggi è preside della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna.

“La nomina è giunta per me improvvisa. Adesso mi metto a disposizione di quello che il Signore vorrà, di quello che il Signore mi indicherà. Vado con il sentimento di colui che si mette a servizio di una chiesa. Potete facilmente immaginare il guazzabuglio di sentimenti, di pensieri che sono presenti ora nel mio cuore. Mi affido totalmente a Dio cercando di far sì che attraverso la mia persona si realizzi la sua volontà” ha commentato.

