Il caro prezzi dei voli sulle isole accende il dibattito politico. A intervenire in prima persona è il deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera. Il parlamentare della maggioranza denuncia il mancato rispetto del principio di insularità e attacca le compagnie aeree per un aumento di prezzi che non trova giustificazione.

“L’ormai consueto caro prezzi da alta stagione invernale, da parte delle compagnie aeree, non è assolutamente giustificato da prezzo carburanti o condizioni di concorrenza e non riconosce lo sforzo che stiamo compiendo per studiare un complessivo di riduzione dei costi e dell’addizionale comunale di imbarco” dichiara Deidda.

“Non solo le compagnie aeree continuano a disconoscere la condizione di insularità riconosciuta dalla nostra Costituzione, ma con questo caro prezzi indistinto, come se avessimo altri mezzo di trasporto alternativi, sta limitando e penalizzando il diritto alla mobilità di lavoratori e imprese, di fatto penalizzando le imprese e i lavoratori delle Isole”

Deidda promette: “Se non ci vengono incontro con una politica dei prezzi equa, ora in Europa o in Parlamento, troveremo la via legislativa per tutelare i cittadini e le imprese, a partire dai regolamenti a difesa degli utenti in discussione proprio in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati”.

