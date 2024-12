Traffico rallentato questa mattina sulla statale 195. A causa di un incidente, il tratto in corrispondenza del ponte sul Rio Palmas a San Giovanni Suergiu è rimasto bloccato per oltre un’ora. Una Renault Scenic si è scontrata con un trattore in una dinamica ancora da chiarire, probabilmente per un sorpasso andato male.

Fortunatamente, dalle prime informazioni non risultano feriti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge e regolato il traffico, ripristinando la normale viabilità dopo oltre un’ora di rallentamenti.

