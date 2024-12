Una ragazza si trova ricoverata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo esser stata travolta sulle strisce tra piazza Giovanni XXIII e via Don Macchioni.

L’investitore, un corriere Amazon, ha prestato i primi soccorsi e chiamato il 118. Sul posto una ambulanza che ha stabilizzato la donna e l’ha trasportata in ospedale con un codice rosso per dinamica. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale.

