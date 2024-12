I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno arrestato questa notte un uomo di 26 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si colloca nel quadro dei controlli nel quartiere Stampace, disposti dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza di Cagliari.

Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio nella zona, i militari hanno colto l’uomo nell’atto di cedere una dose di droga a un 28enne del capoluogo. L’intervento immediato ha portato al fermo del sospettato e a una perquisizione personale, durante la quale sono stati rinvenuti 790 euro in banconote di piccolo taglio, 16 dosi di marijuana del peso complessivo di 46 grammi e 15 dosi di hashish per un totale di 40 grammi.

Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati sequestrati anche due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Dopo le formalità, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per rito direttissimo, fissata per la mattinata odierna.

