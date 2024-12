Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia all’opposizione in consiglio regionale, parla del disegno di legge sulle aree idonee approvato dalla maggioranza con 35 voti a favore e 14 contrari.

“Disegno di legge fragile, confuso e contraddittorio: parte dal decreto Draghi, che accelera gli impianti, e in realtà cerca di fermarli”, ha dichiarato Truzzu.

“Non vogliamo assumerci alcuna responsabilità su questa legge che sarà sicuramente impugnata. Un piccolo contributo nel tentativo di migliorarla l’interesse dei sardi ma resta una legge non buona per la Sardegna”.

