La presidente della Regione Alessandra Todde e l’ex premier Mario Draghi rappresentati come fantocci: la foto con gli occhi della governatrice su una stilizzazione di un asino con la chioma bionda e Draghi come il suo padrone, in abito simil tradizionale da pastore sardo.

Dietro di loro altri fantocci vestiti di stracci e pezze, seduti sulle sedie, con le facce deformate dei capigruppo della maggioranza in Consiglio regionale.

E’ la messa in scena da una trentina di manifestanti dei comitati che sostengono la legge di iniziativa popolare Pratobello 24 nel giorno dell’approvazione del disegno di legge sulle aree idonee che recepisce il decreto del Mase, sulla base del Dpcm Draghi del 2021.

